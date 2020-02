Sjáðu atvikið: Mourinho tók viðtal við sjálfan sig – Vissi hvað væri að koma

Jose Mourinho, stjóri Tottenham, var í stuði á blaðamannafundi í gær fyrir leik liðsins um helgina.

Mourinho og félagar gerðu ekkert á lokadegi félagaskiptagluggans þrátt fyrir meiðsli Harry Kane.

Liðið missti einnig Christian Eriksen til Inter í vikunni en ákvað að fá engan inn á þessum tíma.

Mourinho vissi nákvæmlega hvernig spurningarnar yrðu á fundinum og ákvað að taka viðtal við sjálfan sig.

Stórskemmtilegt en þetta má sjá hér.

Jose Mourinho has interviewed himself! Do you need to know any more? 🤣 #DeadlineDay #bbcfootball #thfc #Spurs pic.twitter.com/h1u7pWT553

— BBC Sport (@BBCSport) 31 January 2020