Sjáðu atvikið: Markvörður West Ham grét eftir sigurinn – Fyrsti leikurinn í úrvalsdeildinni 33 ára gamall

David Martin, markvörður West Ham, fór að gráta í kvöld eftir sigur liðsins á Chelsea.

West Ham vann mjög óvæntan 0-1 sigur gegn Chelsea þar sem Aaron Cresswell skoraði eina markið.

Martin er 33 ára gamall en hann hóf tímabilið sem þriðji markvörður West Ham.

Roberto hefur staðið sig hörmulega í síðustu leikjum og fékk Martin þá loksins tækifæri í dag.

Hann nýtti það tækifæri vel og hélt hreinu en hann var að spila sinn fyrsta leik í úrvalsdeildinni.

Falleg stund sem má sjá hér.

What a debut ⚒️

33-year-old David Martin in tears at full-time as he keeps a clean sheet for boyhood club @WestHam on debut win over Chelsea

More: https://t.co/ah9WVnpCUR pic.twitter.com/TYdWgcqgPQ

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 30 November 2019