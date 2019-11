Dortmund til í að selja Sancho í janúar og hann vill fara

Jadon Sancho, kantmaður Borussia Dortmund mátti ekki ræða við fréttamenn eftir tap gegn Barcelona í vikunni. ,,Ég má ekki tala,“ sagði Sancho og átti þar við að Dortmund bannaði honum að tjá sig við fjölmiðla. Ástæðan eru læti í kringum Sancho síðustu vikur. Sancho er óhress með framkomu félagsins í sinn garð síðustu vikur, hann var sektaður og var tekinn af velli í fyrri hálfleik í tapi gegn Bayern.

Manchester United, Liverpool, PSG og Real Madrid hafa öll áhuga á þessum 19 ára leikmanni, sem slegið hefur í gegn hjá Dortmund.

Nú segja þýskir miðlar frá því að ástæðan fyrir því að Sancho byrjaði á bekknum, var að hann mætti of seint á fund fyrir leikinn. Þetta er ekkki í fyrsta sinn sem þessi 19 ára drengur mætir of seint. Hann mætti of seint úr landsliðsverkefni á dögunum og var sökum þess settur út úr hóp hjá Dortmund.

Sancho er til sölu í janúar ef marka má fréttir dagsins og þá vill Dortmund fá 100 milljónir punda. Sagt er að Sancho vilji fara í janúar en talið er að hann fari til Englands, þó lið á Spáni hafi mikinn áhuga.