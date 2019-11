Keyrt á lögreglumann þegar fagnað var á götum Rio: Sjáðu myndirnar

Flamengo í Brasilíu vann Meistaradeildina í Suður-Ameríku á laugardag og þeim var vel fagnað við heimkomu í gær.

Tugir þúsunda voru mættir á götu Rio de Janeiro í gær til að fagna en allt breyttist þegar líða fór á fögnuðinn.

Hópur stuðningsmanna fór þá að slást við lögregluna og endaði það með miklum látum.

Keyrt var á lögreglumann en að lokum tókst að stoppa lætin sem áttu sér stað klukkan 16:30 á staðartíma.

Myndband og myndir af þessu eru hér að neðan.

Carro da prefeitura do Rio atropela policial durante repressão no fim do desfile do Flamengo em comemoração ao título da Libertadores: https://t.co/lgd5TYlyC5 pic.twitter.com/EkyyI0NPHR

— Cecília Olliveira (@Cecillia) November 24, 2019