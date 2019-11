Er þetta versti markvörður í sögu Englands? – ,,Trúi ekki að hann sé markvörður í alvörunni“

Það er óhætt að segja að stuðningsmenn West Ham séu ekki hrifnir af markverðinum Roberto Jimenez.

Roberto kom til West Ham í sumar en hann hefur leikið með liðum á borð við Atletico Madrid og Olympiakos.

Roberto spilar í marki West Ham þessa dagana en Lukasz Fabianski er meiddur og ekki leikfær.

Spánverjinn hefur verið alveg ömurlegur í marki West Ham og hefur gert um fimm eða ex stór mistök í aðeins sjö leikjum.

Hann gerði enn ein mistökin í 3-2 tapi gegn Tottenham í gær og var ekki sannfærandi.

Nú er talað um að hann sé jafnvel versti markvörður í sögu úrvalsdeildarinnar.

I refuse to believe that this Roberto guy is an actual goalkeeper. Surely West Ham just found him from the local pub and just thought “f*ck it, you’ll do.” Every week he’s making really bad mistakes.

@Billy82917266 @NooNoo1887 @minimckeone @Jammy_116 Roberto is actually the worst keeper I’ve seen. Made about 5 mistakes this season

There is nothing left to say about Roberto and how bad he is. He’s a total and utter embarrassment and has the face of a man who knows it.

The blame isn’t on him though, it’s Pellegrini – he bought him, he defends him, he picks him every week.

Inexcusable.

— Wᴇsᴛ Hᴀᴍ Sᴏᴄɪᴀʟ (@WestHamSocial) 23 November 2019