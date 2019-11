Þessi drengur vekur heimsathygli: Sagður 14 ára og margir eru hissa

Lið Ajax er þekkt fyrir það að ala upp frábæra leikmenn en akademían í Hollandi er ein sú besta í heiminum.

Margir frábærir leikmenn hafa komið úr akademíu Ajax og það er aldrei að vita að sá næsti verði hinn 14 ára gamli David Easmon.

Easmon er sagður vera 14 ára gamasll en það eru þó margir sem efast stórlega um að það sé rétt.

Easmon er miklu hærri en jafnaldrar sínir og virðist vera fullkroskaður þegar maður horfir á hann.

Hann spilaði með U15 liði Ajax á laugardag og bæði skoraði og lagði upp mark.

Þetta má sjá hér.

👀 | ONE TO WATCH #12:

• 👤 David Easmon (14, #AjaxU15)

• 📍 Defender

• 🌟 Has a great season so far with U15! Scored and assisted, last Saturday!

• 🔢 10 Official Matches

• 🎯 2 Goals

• 🅰️ 1 Assist#Talent #AjaxYouth#TalentoftheWeek pic.twitter.com/H97PNPhkFN

— Ajax Youth Academy (@AjaxYA) 18 November 2019