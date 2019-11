Fullyrt að Ísland mæti Ungverjalandi eða Rúmeníu

Ísland leikur í umspili um laust sæti á EM, í mars. Samkvæmt Dale Johnson, hjá ESPN er nánast ljóst hvaða tvö lið geta mætt Íslandi, í undanúrslitum.

Hann segir að Ísland mæti Rúmeníu eða Ungverjalandi í undanúrslitum. Ef Ungverjaland vinnur Wales,í kvöld. Fer liðið beint á EM. Þá heldur Johnson því fram að Íslandi mæti Rúmeníu.

Ísland spilar í undanúrslitum á Laugardalsvelli, þann 26 mars. Möguleiki er þó á að leikurinn fari fram á Bröndby vellinum, í Kaupmannahöfn. Ef Laugardalsvöllur, verður ekki leikfær.

Ísland mætir svo liði í úrslitum um laust sæti á EM, vinni liðið sigur í undanúrslitum. Andstæðingarnir þar verða Wales/Slóvakía eða Norður- Írland sem mæta þá Búlgaríu eða Ísrael í hinum undaúrslitaleiknum.

Ísland á þarna góðan möguleika á að komast á sitt þriðja stórmót en ljóst, Rúmenía tapaði 5-0 gegn Spáni í gær en Ungverjaland og Ísland gerðu 1-1 jafntefli á EM, í Frakklandi.

Very small correction to this one. If Hungary qualify, then Iceland would definitely play Romania.

