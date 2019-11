Sjö ár síðan eitt ótrúlegasta mark allra tíma var skorað

Það eru nákvæmlega sjö ár frá því að Zlatan Ibrahimovic skoraði eitt besta mark í sögu fótboltans.

Zlatan skoraði þá ótrúlegt mark fyrir Svíþjóð sem spilaði gegn Englandi í vináttuleik.

Framherjinn bauð upp á hjólhestaspyrnu langt fyrir utan teig og endaði boltinn í netinu.

Það gerðist þann 14. nóvember árið 2012 og er það góð afsökun fyrir því að birta markið aftur.

Það má sjá hér.

“Ibrahimovic… surely not!”

📆 – On this day in 2012… 🤯 pic.twitter.com/s23koVQipH

— Mirror Football (@MirrorFootball) 14 November 2019