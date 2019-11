Sjáðu frábær tilþrif Mane – Fór illa með andstæðing

Sadio Mane, leikmaður Liverpool, spilaði með landsliði Senegal í gær sem mætti Kongó.

Um var að ræða leik í undankeppni Afríkukeppninnar en Senegal vann 2-0 heimasigur.

Mane er stærsta stjarna senegalska liðsins en hann spilaði 84 mínútur í sigrinum.

Hann bauð einnig upp á frábær tilþrif er hann sólaði leikmenn Kongó upp úr skónum með skemmtilegu bragði.

Það má sjá hér.

This is Sadio Mane’s world and we’re all just living in it pic.twitter.com/pMc3SDRABm

— FootballJOE (@FootballJOE) 14 November 2019