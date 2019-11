Ronaldo er 11 mörkum frá metinu sem enginn bjóst við að yrði slegið – Sjáðu geggjað mark í kvöld

Cristiano Ronaldo er búinn að skora 98 landsliðsmörk fyrir Portúgal sem er magnaður árangur.

Ronaldo spilaði með landsliðinu gegn Litháen í kvöld og skoraði þrennu í 7-0 sigri.

Ronaldo er aðeins 11 mörkum frá því að verða markahæsti landsliðsmaður sögunnar.

Ali Daei frá Íran er markahæstur í sögunni en hann gerði 109 mörk á sínum tíma.

Ronaldo skoraði á meðal annars þetta gullfallega mark í kvöld.

Cristiano Ronaldo just scored this goal for Portugal. This is so beautiful! 🔥🔥 pic.twitter.com/kayCZDOmXD

— World Cup (@FlFAWC2018) 14 November 2019