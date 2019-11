Sjáðu bilunina í efstu deild Þýskalands: Keyrði þjálfara andstæðingsins niður – Slagsmál brutust út

Það varð allt vitlaust í leik Freiburg og Frankfurt í efstu deild Þýskalands í dag.

Leiknum lauk með 1-0 sigri Freiburg en tveir leikmenn fengu rautt spjald hjá gestunum.

David Abraham, fyrirliði Frankfurt, er einn af þeim en hann var sendur í sturtu í uppbótartíma.

Abraham var að flýta sér að ná í boltann og hljóp stjóra Frankfurt, Christian Streich, niður á harkalegan hátt.

Það varð allt vitlaust á vellinum eftir þessa hegðun Abraham eins og má sjá hér.

Former FC Basel defender and current captain for former YB manager Adi Hutter’s Eintracht Frankfurt side was sent off this evening for doing THIS to Freiburg coach Christian Streich. Madness.pic.twitter.com/thia0PgS3u

— 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹𝗦𝘄𝗶𝘀𝘀 (@FootballSwissEN) 10 November 2019