Stjarna Manchester United beið eftir Ronaldo – Sjáðu atvikið

Nemanja Matic spilaði með liði Serbíu á laugardaginn en liðið fékk erfitt verkefni gegn Portúgal.

Leikið var í undankeppni EM en Portúgal er með eitt besta landslið heims og hafði betur, 3-2.

Cristiano Ronaldo komst á blað fyrir Portúgal en hann er fyrrum leikmaður Manchester United þar sem Matic leikur í dag.

Eftir leikinn þá beið Matic eftir Ronaldo á vellinum en hann vildi leyfa krökkunum sínum að hitta stórstjörnuna.

Ronaldo tók vel í þessa beðni Matic og fengu krakkar hans mynd af sér með Ronaldo.

Þetta má sjá hér.

Nemanja Matić waiting outside the Portugal changing rooms with his sons for Cristiano Ronaldo. 👏

Cristiano is such an icon. 📸 pic.twitter.com/VTfLFVONj5

— Football Tweet (@Football__Tweet) 8 September 2019