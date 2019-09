Lukaku tjáir sig um apahljóðin sem hann mátti þola: „Erum að fara í vitlausa átt“

Romelu Lukaku reyndist hetja Inter Milan í gær sem spilaði við Cagliari í ítölsku úrvalsdeildinni. Lukaku ættu allir að kannast við en hann samdi við Inter í sumar og kemur frá Manchester United.

Lukaku skoraði mark sitt af vítapunktinum í gær og var það seinna mark Inter í 2-1 sigri. Stuðningsmenn Cagliari urðu sér til skammar áður en Lukaku skaut að marki og reyndu að taka hann á taugum.

Það heyrðust mikil apahljóð í stúkunni áður en spyrnan var tekin og vonandi verður félaginu refsað harkalega. Lukaku hefur tjáð sig um þetta atvik.

,,Fótbolti er íþrótt sem á að njóta, við eigum ekki að sætta okkur við fordóma,“ sagði Lukaku á Instagram.

,,Konur og menn, það er 2019. Í stað þess að fara í rétta átt, þá erum við að fara í vitlausa átt.“

Cagliari fans once again disgracing themselves.

This time they’re monkey chanting Romelu Lukaku.

Nothing will happen to punish them.

Utterly disgusting. pic.twitter.com/yxCdZ2xrrJ

— Adam Digby (@Adz77) 1 September 2019