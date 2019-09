Lið í næst efstu deild bað Manchester United afsökunar

Lið Almeria á Spáni fékk til sín efnilegan vængmann á lokadegi félagaskiptagluggans í dag.

Almeria gerði samning við einn efnilegasta leikmann Englands sem ber nafnið Arvin Appiah.

Appiah kemur til Almeria frá Nottingham Forest en hann var orðaður við Manchester United fyrr í sumar.

Appiah skrifaði undir nýjan fjögurra ára samning við Forest í janúar en var svo seldur fyrir átta milljónir punda.

Almeria bað United afsökunar á Twitter um leið og félagið tryggði sér þjónustu leikmannsins.

Hann gerði fimm ára samning við Almeria sem leikur í næst efstu deild Spánar.

Sorry @ManUtd Arvin Appiah is red and white 🔴⚪🔴🔥 #UDAlmeria #F5DAY pic.twitter.com/qVdFxmveM2

— UD Almeria (@UDAlmeria_Eng) 2 September 2019