Sjáðu hvað Lukaku þurfti að upplifa í kvöld – Ógeðsleg framkoma stuðningsmanna

Romelu Lukaku reyndist hetja Inter Milan í kvöld sem spilaði við Cagliari í ítölsku úrvalsdeildinni.

Lukaku ættu allir að kannast við en hann samdi við Inter í sumar og kemur frá Manchester United.

Lukaku skoraði mark sitt af vítapunktinum í kvöld og var það seinna mark Inter í 2-1 sigri.

Stuðningsmenn Cagliari urðu sér til skammar áður en Lukaku skaut að marki og reyndu að taka hann á taugum.

Það heyrðust mikil apahljóð í stúkunni áður en spyrnan var tekin og vonandi verður félaginu refsað harkalega.

Cagliari fans once again disgracing themselves.

This time they’re monkey chanting Romelu Lukaku.

Nothing will happen to punish them.

Utterly disgusting. pic.twitter.com/yxCdZ2xrrJ

— Adam Digby (@Adz77) 1 September 2019