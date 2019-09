Fyrrum leikmaður Liverpool upplifði martröð – Þrjár vítaspyrnur og rautt spjald

Það eru ekki margir leikmenn sem hafa átt verri leiki en varnarmaðurinn Sebastian Coates.

Coates spilaði með liði Sporting Lisbon í gær sem mætti Rio Ave á heimavelli í portúgölsku úrvalsdeildinni.

Coates svaf væntanlega ekki neitt í nótt en hann gerðist brotlegur þrisvar í eigin vítateig í 3-2 tapi.

Rio Ave vann Sporting óvænt 3-2 á útivelli en öll mörk liðsins komu af vítapunktinum.

Það var Coates sem braut af sér í öll þrjú skiptin og fékk hann svo rautt spjald á 89. mínútu.

Coates er landsliðsmaður Úrúgvæ en hann var á sínum tíma á mála hjá Liverpool.

Former Liverpool defender Sebastian Coates gave away THREE penalties and got sent off last night for Sporting😳 pic.twitter.com/sPgKh5DEGE

— PurelyFootball UK (@PurelyFootball) 1 September 2019