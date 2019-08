Stjórnarformaðurinn fór að hlæja er hann sá andstæðingana – Sjáðu skondin viðbrögð

Það eru afar litlar líkur á því að lið Slavia Prag muni komast í 16-liða úrslit Meistaradeildarinnar.

Slavia komst í riðlakeppnina í gær en liðið fór alla leið í undankeppninni og tryggði sæti sitt.

Slavia var dregið í riðil F sem samanstendur einnig af liðum Inter Milan, Borussia Dortmund og Barcelona.

Stjórnarformaður Slavia var mættur á dráttinn í dag og fór hann einfaldlega að hlæja þegar hann sá andstæðinga liðsins.

Slavia spilaði í Evrópudeildinni á síðustu leiktíð en mun nú reyna fyrir sér gegn þeim bestu.

Slavia Prague’s owners laughing when they fell into Group F with Barça, Dortmund and Inter. 😂😂 pic.twitter.com/h1YBqqhaUf

We have been in @ChampionsLeague for less than 24 hours and our Vice Chairman of the Board already became meme.

Get lost Hide the Pain Harold! 🤣#UCLdraw pic.twitter.com/vtldDnDcWU

— SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) 29 August 2019