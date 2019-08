Van Dijk óstöðvandi áður en Pepe mætti til leiks

Nicolas Pepe byrjað’i sinn fyrsta leik fyrir Arsenal í gær er liðið mætti Liverpool í ensku úrvalsdeildinni.

Það eru miklar vonir bundnar við Pepe sem kom til Arsenal frá Lille á risaupphæð í sumar.

Pepe náði heldur merkilegum áfanga í sínum fyrsta leik er hann komst framhjá Virgil van Dijk.

Van Dijk komst í fréttirnar á síðustu leiktíð en enginn leikmaður í úrvalsdeildinni tókst að komast framhjá honum einn gegn einum.

Hollendingurinn lék 50 leiki án þess að einhver kæmist framhjá áður en Pepe mætti til leiks í gær.

Nicolas Pépé is the first player to successfully dribble past Virgil van Dijk in the Premier League since Mikel Merino did so in March 2018.

50-game streak ended. pic.twitter.com/QqAx93dDBK

— Squawka Football (@Squawka) 24 August 2019