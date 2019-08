Frábær tölfræði hjá Herði í Rússlandi

Hörður Björgvin Magnússon hefur farið vel af stað með CSKA Moskvu á þessu tímabili, í úrvalsdeildinni í Rússlandi.

Hörður er að hefja sitt annað tímabil með þessu stóra félagi og kemur hann vel út í samanburði við aðra eftir sex umferðir.

Þannig hefur enginn leikmaður í deildinni oftar hitt á samherja sinn úr sendingum. Hörður hefur í leikjunum sex sent 393 heppnaðar sendingar. Það gera rúmar 65 heppnaðar sendingar í hverjum leik.

Hörður leikur í hjarta varnarinnar hjá CSKA en hann hefur verið í lykilhlutverki í íslenska landsliðinu síðustu ár.

🇮🇸 Hordur Magnusson has the best passing stats among #RPL after Week 6.

He made 393 acurate passes so far 🎯#CSKA pic.twitter.com/rDGsWRyzNO

— Russian Premier Liga (@premierliga_en) August 22, 2019