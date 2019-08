Lögreglan leitar að stuðningsmanni Liverpool sem kastaði reyksprengju í lítið barn

Lögreglan í Hampshire á Englandi, hefur auglýst eftir stuðningsmanni Liverpool sem kastaði reyksprengju í lítið barn.

Atvikið átti sér stað þegar Liverpool vann 1-2 sigur á Southampton á útivelli um helgina.

Brúsi sem innihélt sprengjuna lenti í andliti á sjö ára strák.

Brúsanum var kastað úr hluta stúkunnar þar sem stuðningsmenn Liverpool voru, lögreglan vill nái tali af manninum.

Drengurinn ungi fékk smávægileg meiðsli eftir að brúsanum var kastað í hann. Atvikið gerðist eftir að Roberto Firmino skoraði annað mark Liverpool í leiknum.

Drenginn unga má sjá hér að neðan.

Scousers threw a smoke bomb into the Saints fans during the 2nd goal hitting this 7 year old. Always the victims. #LFC #SaintsFC pic.twitter.com/jJvZOpG2HM

— Ralph In (@Puel_Out) August 17, 2019