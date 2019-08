Stórfurðuleg auglýsing með Ronaldo í aðalhlutverki

Cristiano Ronaldo, leikmaður Juventus, ákvað að taka þátt í ansi undarlegu verkefni á dögunum.

Ronaldo samþykkti það að leika í auglýsingu fyrir fyrirtækið Shopee sem er staðsett í Asíu.

Shopee er fyrirtæki frá Singapor og á að auðvelda fólki að versla á netinu eins og er orðið gríðarlega vinsælt.

Ronaldo fékk væntanlega væna summu fyrir að leika í þessari auglýsingu sem er ansi skrítin.

Auglýsinguna má sjá hér.

Absolutely no idea what’s going on here. Not a clue. pic.twitter.com/Y8p4IrbSEK

— Mirror Football (@MirrorFootball) 16 August 2019