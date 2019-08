Sjáðu mörkin fimm sem undrabarnið á Seltjarnanesi skoraði fyrir Ísland

U17 ára landslið karla vann á dögunum 6-0 sigur gegn Færeyjum í leik um 7. sætið á Opna Norðurlandamótinu. Orri Steinn Óskarsson skoraði fimm mörk í leiknum og Ísak Andri Sigurgeirsson bætti því sjötta við

Orri Steinn er undrabarn á Seltjarnanesi sem leikur með Gróttu, hann er fæddur árið 2004. Orri fagnar 15 ára afmæli sínu á þessu ári.

Orri hóf að leika með meistaraflokki Gróttu á síðustu leiktið í 2. deild karla. Faðir hans, Óskar Hrafn Þorvaldsson, er þjálfari Gróttu.

Orri hefur svo spilað tíu leiki með Gróttu í sumar, í deild og bikar en á eftir að troða boltanum í netið.

Miklar væntingar eru gerðar til Orra í framtíðinni þrátt fyrir ungan aldur en mörk hans með U17 ára liðinu má sjá hér að neðan.

The goals from our U17 men's game against Faroe Islands.#fyririsland pic.twitter.com/Bpxxr0mFoU

— Knattspyrnusambandið (@footballiceland) August 13, 2019