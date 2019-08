Dónalegur Van Persie fékk starf í fjölmiðlum – Lætur Hollendinginn heyra það

Neil Custis, blaðamaður the Sun, hefur skotið föstum skotum á goðsögnina Robin van Persie.

Van Persie hefur lagt skóna á hilluna en hann spilaði með bæði Arsenal og Manchester United á Englandi.

Custis sér um að fjalla um leiki á Old Trafford og er því reglulegur gestur á heimavöllinn í Manchester.

Hann segir að Van Persie hafi verið dónalegur á þeim tíma sem hann spilaði með United og vildi lítið aðstoða fjölmiðla.

Þetta segir Custis eftir þá ákvörðun BT Sport að ráða Van Persie til sín og mun hann fjalla um enska leiki í vetur.

Hér má sjá færsluna sem Custis birti.

Really glad @Persie_Official has a job in the media after being so rude and unhelpful to the media during his six months at Old Trafford

— Neil Custis (@ncustisTheSun) 12 August 2019