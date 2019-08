Sjáðu myndbandið: Yfir 300 manns sáu Lukaku mæta – Á leið í læknisskoðun

Romelu Lukaku er að ganga í raðir Inter Milan en hann er nú mættur til Ítalíu til að gangast undir læknisskoðun.

Lukaku hefur reynt að komast burt í allt sumar en hann er ekki ánægður með lífið í Manchester.

Í nótt þá birtist myndband af Lukaku þar se má sjá hann á flugvellinum í Milan.

Yfir 300 stuðningsmenn Inter mættu til að taka á móti Lukaku sem mun kosta Inter í kringum 70 milljónir punda.

Myndbandið má sjá hér.

Romelu Lukaku has arrived in Milan at 2am with more than 300 fans waiting for him. He’ll complete his £70m move to Inter later today. (Source: @Ale_Rimi) pic.twitter.com/kDwMGVv24H

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) 8 August 2019