Romelu Lukaku orðinn leikmaður Inter Milan

Sóknarmaðurinn Romelu Lukaku er genginn í raðir Inter Milan en þetta var staðfest í dag.

Lukaku hefur reynt að komast burt frá Manchester United í allt sumar og hefur það nú tekist.

Lukaku er 26 ára gamall framherji en hann kom til Manchester frá Everton fyrir tveimur árum síðan.

Belginn greindi frá því í byrjun sumars að hann vildi spila undir Antonio Conte hjá ítalska stórliðinu.

Lukaku kostar Inter um 73 milljónir punda en hann kostaði United 75 milljónir árið 2017.

