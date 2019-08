Er kominn með upp í kok og kveikti í treyjunni: Allt honum að kenna – ,,Er ekki með styrkinn í að sjá það sama“

Stuðningsmenn Manchester United eru allt annað en sáttir með stjórn félagsins þessa stundina og þá sérstaklega stjórnarformanninn Ed Woodward.

United var ekki eins virkt á leikmannamarkaðnum í sumar eins og búist var við og losaði sig við nokkra leikmenn.

Harry Maguire var keyptur til félagsins á dögunum og kostaði 80 milljónir punda frá Leicester City.

United styrkti sig þó aðeins lítillega og hafa margir áhyggjur fyrir tímabilið sem hefst um helgina.

Einn stuðningsmaður United hefur ákveðið að fara svo langt að hætta að halda með liðinu.

Hann ætlar að horfa á deildina hlutlaust í vetur og birti myndband af treyju United þar sem hún að brenna.

,,Ég er miður mín. Félagið sem ég elska er orðið að aðhlátursefni og það er allt vegna Woodward,“ skrifaði hann á Twitter.

,,Ég mun horfa á leiktíðina sem hlutlaus aðdáandi. Ég er ekki með styrkinn til að sjá síðasta tímabil endurtekið.“

United hafnaði í sjötta sæti deildarinnar á síðustu leiktíð og spilar því í Evrópudeildinni.

Dear @ManUtd . I’m heartbroken. My beloved club has become a laughing stock all because of that man #Woodward. I’m watching the coming season as a neutral. I’ve no strength to witness the repeat of last season 💔😡 #WoodwardOut pic.twitter.com/XoMchM7efN

— GloryBoy® (@OttisSnr) 8 August 2019