Sjáðu myndina: Hvað er Lukaku að gefa í skyn?

Romelu Lukaku er sterklega orðaður við brottför þessa dagana en hann leikur með Manchester United.

Inter Milan hefur reynt við Lukaku í allt sumar en United vill fá 80 milljónir punda fyrir sóknarmanninn.

Samkomulag er ekki í höfn eins og staðan er en Antonio Conte, stjóri Inter, ætlar að fá Lukaku í sínar raðir.

Lukaku birti athyglisverða mynd á Twitter í gær þar sem hann er með umboðsmanni sínum Federico Pastorello.

Hvað ætli hann sé að gefa í skyn?

Soon to be continued 🤫 pic.twitter.com/SGzPkUUbxL

— R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) 27 July 2019