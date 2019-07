Sakna Guðna sem fékk mörg skilaboð: ,,Hvar er Guðni þegar við þurfum mest á honum að halda?“

Guðni Bergsson var frábær knattspyrnumaður á sínum tíma en hann er í dag formaður KSÍ.

Guðni fagnaði 54 ára afmæli sínu í gær og fékk kveðju frá fyrrum félagi sínu, Bolton Wanderers.

Bolton var mun betra lið á þeim árum sem Guðni lék þar en félagið hefur verið í vandræðum síðustu ár.

Bolton sendi Guðna skemmtilega kveðju þar sem má sjá mark hans í leik gegn Barnsley árið 1997.

Markið var eitt það allra besta sem Guðni skoraði en hann átti þá þrumuskot fyrir utan teig sem hafnaði í netinu.

Stuðningsmenn Bolton elska Guðna enn þann dag í dag og skrifuðu fallegar kveðjur við færslu Bolton.

,,Einn sá besti sem við höfum átt,“ skrifar einn við færsluna og annar bætir við: ,,Hvar er Guðni þegar við þurfum mest á honum að halda?“

🎂🇮🇸 Today sees former Wanderers defensive rock and @footballiceland international @gudnibergs celebrate his 5⃣4⃣th birthday!

Who remembers this rocket against @BarnsleyFC back in 1⃣9⃣9⃣7⃣?! 😍#BWFC 🐘🏰pic.twitter.com/7u2Uh3wZRG

— Bolton Wanderers FC (@OfficialBWFC) 21 July 2019