Stórfurðulegur endir á blaðamannafundi Klopp: Blaðamaður þurfti að nýta tækifærið

Liverpool spilaði við Borussia Dortmund í gær en liðin áttust við í æfingaleik – leiknum lauk með 3-2 sigri Dortmund.

Eftir leik þá mætti Jurgen Klopp, stjóri Liverpool, á blaðamannafund en hann var áður stjóri Dortmund.

Blaðamaður tók þá áhættu og spurði Klopp hvort hann gæti fengið faðmlag – hann þurfti að nýta þetta tækifæri.

Klopp tók vel í þessa beiðni blaðamannsins sem fékk faðmlagið sitt en hann er mikill stuðningsmaður Liverpool.

,,Þú ert eins og tvífari minn,“ sagði Klopp svo við manninn eftir að faðmlagið átti sér stað.

Sjón er sögu ríkari.

Perhaps the most bizarre ending I’ve ever seen at a press conference:

„Reporter“ asks: „Any chance I could get a hug?“@LFC manager Jürgen Klopp grants him his wish and says, „You look like my f*cking doppelganger.“ pic.twitter.com/UDlUlyGAZJ

— Mark Skol, Jr. (@markskoljr_WNDU) July 20, 2019