Sjáðu myndina: Sá yngsti í sögunni mætti á leik Liverpool

Það er ekkert leyndarmál að Liverpool er að tryggja sér miðjumanninn efnilega Harvey Elliott.

Það er aðeins tímaspursmál hvenær Liverpool fær strákinn í sínar raðir frá Fulham.

Elliott vakti athygli á síðustu leiktíð en hann varð yngsti leikmaðurinn til að spila í sögu ensku úrvalsdeildarinnar.

Elliott var þá aðeins 16 ára og 30 daga gamall er hann kom við sögu í leik gegn Wolves.

Hann vill ekki skrifa undir samning við Fulham og hefur Liverpool tryggt sér þjónustu hans.

Það sannaðist í gær þegar Elliott mætti á æfingaleik Liverpool og Tranmere en hann sá liðið spila úr stúkunni.

Myndirnar af því má sjá hér.

Harvey Elliott was at Prenton Park this evening as Liverpool beat Tranmere Rovers 6-0. pic.twitter.com/77oTTRegbH

— LFC Round Up (@LFCroundup) 11 July 2019