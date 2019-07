Reyndi að fiska spjald á fáránlegan hátt: Sjáðu hvað hann gerði við Zaha

Fílabeinsströndin er úr leik í Afríkukeppninni eftir leik gegn Alsír í útsláttarkeppninni í gær.

Stjörnuprýtt lið Fílabeisstrandarinnar tapaði leiknum eftir vítakeppni en venjulegum leiktíma lauk með 1-1 jafntefli.

Þeir Wilfried Bony og Serey Die klikkuðu á spyrnum Fílabeinsstrandarinnar í tapinu.

Einn leikmaður Alsír reyndi að fiska aukaspyrnu í leiknum á ansi athyglisverðan hátt en hann var að dekka Wilfried Zaha, leikmann Crystal Palace.

Þessi ágæti leikmaður tók hönd Zaha og sló sjálfan sig í andlitið til að reyna að fiska brot.

Sjón er sögu ríkari!

This just happened in the African Cup of Nations. Algerian defender gets hold of Zaha’s hand and slaps himself with it in an attempt to get him sent off. Only in Africa 😂😂😂 wow pic.twitter.com/IWJi4tFPsh

— LFC News (@KenyaLFCNews) 11 July 2019