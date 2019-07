Neville harðlega gagnrýndur: Þetta sagði hann um konu í landsliðinu – Áhrifin ekki góð

Enska kvennalandsliðið er úr leik á HM kvenna eftir leik við bandaríska landsliðið í undanúrslitum í gær.

England hafði verið óstöðvandi í mótinu fyrir leikinn í gær en þær bandarísku voru hins vegar of sterkar.

Enska liðið náði sér ekki á strik í gær og þá sérstaklega Lucy Bronze sem hafði verið frábær í keppninni.

Nú er talað um að Phil Neville, landsliðsþjálfari kvennaliðsins, hafi gert stór mistök eftir 8-liða úrslitin þar sem England vann Noreg, 3-0.

Neville setti mikla pressu á Bronze og sagði að hún væri án efa besti leikmaður heims um þessar mundir.

Þau ummæli virðast ekki hafa haft góð áhrif á Bronze sem var ekki lík sjálfri sér í 2-1 tapinu í gær.

Phil Neville bigged Lucy bronze up too much, it’s backfired tonight — Daniel mcnulty (@Rupertthebear24) 2 July 2019

I saw Phil Neville saying that Lucy Bronze – a right back – is the best player in the world, so either Phil Neville doesn’t understand football or Phil Neville doesn’t understand football — OG Pimpson (@Mattheveli) 2 July 2019

So Phill Neville has gone on about how Lucy Bronze is the best player in the world… she didn’t look once in the 15 seconds of build up at where her opposite woman was, tragic defending is an understatement 😂 — Cameron Jerome (@CamDymond) 2 July 2019

If Lucy Bronze is the best player in the team she should be a winger not a right back she’s needlessly having to make up 50 yards everytime to join the attack. Phil Neville get your shit together. #ENGvUSA — ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (@kunsgotammo) 2 July 2019