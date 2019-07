Landsliðsmarkvörðurinn hauslaus á Ibiza – Sjáðu myndbandið

Jordan Pickford, markvörður Everton, er ekki mættur til æfinga hjá Everton en hann er í sumarfríi.

Nú er talað um hvort Pickford sé að brjóta reglur Everton en hann er staddur á Ibiza.

Myndband af Pickford birtist í gær en þar má sjá hann blindfullan á skemmtistað þegar undirbúningstímabilið er að byrja.

Það er ekki vitað hvort Pickford eigi að vera mættur aftur til æfinga eða hið minnsta til heimalandsins.

Myndbandið var birt á Twitter en þar má sjá að Pickford er ekki alveg meðvitaður um hvað sé í gangi fyrir framan hann.

Jordan Pickford having yet another messy one 🥴 pic.twitter.com/feb38HdHPv

— Tony (@TonyRedmanLFC) 2 July 2019