Boðið að selja sig eftir að hafa dæmt knattspyrnuleik: ,,Leið eins og ég væri rusl“

Fernanda Colombo er ekki nafn sem allir kannast við en hún er dómari og kemur frá Brasilíu.

Colombo hefur gert fína hluti í heimalandinu og dæmdi góðgerðarleik á dögunum sem vakti verulega athygli.

Hún þykir vera gríðarlega falleg en tæplega 400 þúsund manns fylgja henni á samskiptamiðlinum Instagram.

Colombo fékk hins vegar ansi ógnvekjandi skilaboð eftir góðgerðarleikinn þar sem henni var boðið að selja sig fyrir pening.

Colombo tjáði sig um þennan tölvupóst á Instagram síðu sinni og var að vonum gríðarlega ósátt við þetta boð.

,,Ég fékk þennan póst í dag og um leið þá fannst mér ég vera rusl. Þar fékk ég ósæmilegt boð um að starfa í kynlífsbransanum,“ sagði Colombo.

,,Ég vil bara segja heiminum það að ég vil gera það sem ég elska sem er að vinna við fótbolta. Virðið það.“

