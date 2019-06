Heimsfrægur rappari lét fyrrum stjóra United heyra það: ,,Ég er hann og ég rústa öllu“

David Moyes, fyrrum knattspyrnustjóri Manchester United, hefur verið án starfs undanfarið ár.

Það hefur gengið erfiðlega hjá Moyes síðustu ár en hann yfirgaf West Ham á síðasta ári þar sem illa gekk.

Moyes tók við keflinu hjá Manchester United árið 2013 en hann entist í 10 mánuði þar áður en hann var rekinn.

Heimsfrægi rapparinn Stormzy er enginn aðdáandi Moyes og lét hann heyra það á sviðinu er hann hélt tónleika í gær.

Í laginu „Know me From“ þá tókst Stormzy að nefna Moyes og sagði einfaldlega: ‘Ég kem til liðsins og rústa öllu, ég er David Moyes.’

Moyes er 56 ára gamall í dag en aðrir stjórar hafa ekki náð mun betri árangri með United síðustu ár.

