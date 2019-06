Sjáðu sturlað mark Rooney í nótt: Frá sínum vallarhelming – Ekki í fyrsta sinn

Wayne Rooney framherji, DC United, í Bandaríkjunum skoraði gjörsamlega frábært mark í nótt, í MLS deildinni.

Markið kom í 1-0 sigri á Orlando City, markið skoraði Rooney frá sínum vallarhelmingi.

Rooney fékk boltann rúma 60 metra frá marki, hann sá að markvörður Orlando var framarlega. Hann ákvað að negla, útkoman þetta glæsilega mark.

FT: @WayneRooney delivers one of the best goals of the season as #DCU takes the three points. #DCvORL pic.twitter.com/XrWEJd38Ld

