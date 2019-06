Kastaði barninu eins og körfubolta

Kevin de Bruyne, leikmaður Manchester City, birti færslu á Twitter í gær sem vakti mikla athygli.

Færsla De Bruyne þykir vera ansi skemmtileg en þar má sjá hann ásamt syni sínum leika sér í sundlaug.

De Bruyne er eins og margir aðrir körfuboltaaðdáandi en nú er tímabilið í NBA deildinni búið.

Belginn birti ansi skemmtilega mynd og skrifar þar: ,,Ég kasta barninu eins og körfubolta því við söknum NBA.“

Færslan er með yfir 60 þúsund ‘like’ á Twitter en myndin er lagleg eins og má sjá hér fyrir neðan.

Throwing my kid like a basketball because we miss the nba season 🏀 pic.twitter.com/onq2M3Xqjt

— Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) 16 June 2019