Sjáðu mistökin hjá enska landsliðinu í kvöld: Kærulausir og kostuðu liðið

Enska landsliðið er úr leik í Þjóðadeildinni eftir leik við Holland í undanúrslitum í kvöld.

Hollnd vann að lokum 3-1 sigur eftir framlengdan leik og spilar við Portúgal í úrslitunum.

Það voru einstaklingsmistök sem kostuðu England í kvöld en þeir John Stones og Ross Barkley voru kærulausir.

Þeir tveir sáu um að gefa Holland sigurinn á silfurfati í framlengingu en einbeitingarleysið var mikið.

Mistök þeirra má sjá hér.

Ross Barkley will likely find himself the focus of most of the criticism for the third Netherlands goal, but again, John Stones is at fault.

I can’t see any worse option to receive that pass than Barkley. Utterly avoidable.pic.twitter.com/ND2WuK0rtN

— The Tactical Times (@Tactical_Times) 6 June 2019