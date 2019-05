Gary Martin kemur fyrrum liðsfélaga hjá Val til varnar: ,,Þið sjáið hann bara spila einu sinni í viku“

Gary Martin, fyrrum leikmaður Vals, kom fyrrum liðsfélaga sínum til varnar í dag á samskiptamiðlinum Twitter.

Dominik Bajda tjáði sig um Valsliðið sem hefur verið í miklu basli á tímabilinu og er með fjögur stig eftir sex umferðir.

Valur styrkti sig verulega fyrir leiktíðina en Dominik segir að þeir hafi fengið inn leikmenn sem kannski henta ekki leikstíl Ólafs Jóhannessonar, þjálfara.

,,Ég held að Óli Jó sé ekki þjálfari sem getur gert gott lið úr tæknilega góðum leikmönnum, hann er meira í þeim einföldu eins og Hauki Pál,“ skrifaði Dominik.

,,Hann treystir á menn eins og hann. Góður tæknilegur þjálfari myndi örugglega ekki tapa með þessu Valsliði og Gary Martin myndi skora 20 mörk eða meira.“

Gary sá þessi skilaboð Dominik og kom Hauki til varnar. Gary segir að Haukur sé betri en margir geri sér grein fyrir.

,,Ég get sagt þér það að Haukur Páll er ekki einfaldur leikmaðu,r hann er mjög, mjög góður leikmaður og líka tæknilega.“

,,Fólk sér ekki þá hlið af honum því þau sjá hann spila einu sinni í viku en ég sá hann á hverjum degi og hann er mjög góður og gáfaður fótboltamaður.“

I think OliJo is not a coach who can make a good team out of good technical players, he is more in to simple players like Haukur Páll, and relies on men like him. Good technical trainer would probably not lose a game with this Valur team and @G9bov had 20+goals

I can tell you one thing haukur pall is not a simple player he is a very very good player and good technically people don’t see that side to him because they see him play once a week I seen him everyday he is a very good and smart footballer

— Gaz Martin (@G9bov) 28 May 2019