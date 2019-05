Fékk að skutla þeim besta heim í gær: ,,Ekki á hverjum degi“

Einn stuðningsmaður Manchester City datt svo sannarlega í lukkupottinn í gær.

City átti magnað tímabil og vann ensku þrennuna. Titlinum var fagnað með stuðningsmönnum í gær.

Eftir fagnaðarlætin þá þurfti Guardiola að fá far heim og það verkefni fékk Mark Hilton.

Hilton er myndatökumaður fyrir the BBC en hann var einn af fáum sem voru eftir á heimnavelli City.

Öryggisvörður á Etihad vellinum gekk að Hilton og spurði hann hvort hann gæti skutlað Guardiola heim.

Hilton svaraði því að sjálfsögðu játandi og birti svo mynd af þeim saman.

Top day at the parade. Not every day pep asks ya for a lift home 😍 #MCFC #MANCITY #PARADE pic.twitter.com/XeLvV1FGy9

