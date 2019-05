Sjáðu krakkann sem spilaði fyrir aðallið Celtic í dag: ,,Hversu gamall er hann? Hvað er í gangi?“

Karamoko Dembele spilaði í dag sinn fyrsta aðalliðsleik fyrir skoska stórliðið Celtic.

Dembele er efnilegur leikmaður en hann hefur lengi verið í akademíu Celtic.

Dembele fékk tækifæri í lokaleik tímabilsins gegn Hearts í dag en hann er ný orðinn 16 ára gamall.

Þá er Dembele ekki eins þroskaður og aðrir 16 ára leikmenn en hann er til að mynda aðeins 1,60 sentimetrar á hæð.

Það vakti verðskuldaða athygli er Dembele kom við sögu í dag en hann lítur út fyrir að vera töluvert yngri en hann er.

,,Hversu gamall er þessi strákur? Hvað er í gangi?“ skrifar einn stuðningsmaður á Twitter. Annar bætir við: ,,Eruði vissir um að hann sé eldri en tíu ára?“

Sjón er sögu ríkari!

Karamoko Dembele’s highlights from his Celtic first team debut, at the age of 16 pic.twitter.com/DITHvvnllX

— The Render (@TheRenderSports) 19 May 2019