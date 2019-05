Aron kvaddi á sorglegan hátt: ,,Takk fyrir stuðninginn á þessum átta árum“

Aron Einar Gunnarsson lék sinn síðasta heimaleik fyrir Cardiff í gær er liðið mætti Crystal Palace.

Aron er 30 ára gamall í dag en hann spilaði í 3-2 tapi gegn Palace sem sendi Cardiff niður um deild.

Aron samdi við lið Al-Arabi í Katar fyrr á árinu og er því að spila sitt síðasta tímabil í Wales.

Hans verður sárt saknað í borginni en Aron lék 270 deildarleiki á átta árum og skoraði í þeim 25 mörk.

Heimir Hallgrímsson er þjálfari Al-Arabi og munu hann og Aron vinna saman á næstu leiktíð.

Miðjumaðurinn þakkaði fyrir sig á Twitter í gær og kvaddi um leið Cardiff.

Thank you for your support during the 8 years i have been here #bluebirds pic.twitter.com/9BEEDIZhTf

— Aron Einar (@ronnimall) 4 May 2019