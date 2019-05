Er þeim alveg sama um umhverfið?

Lið Arsenal í ensku úrvalsdeildinni fær á sig mikla gagnrýni þessa stundina eftir leik gegn Valencia á dögunum.

Arsenal spilaði við Valencia í undanúrslitum Evrópudeildarinnar og hafði betur 3-1 á heimavelli.

Næstum 60 þúsund plastpokum var dreift á meðal stuðningsmanna liðsins sem gerðu sér leið á völlinn.

Stuðningsmenn voru beðnir um að halda pokunum á lofti í stúkunni til að búa til mósaík sem skapar stemningu.

Plastpokar fara alls ekki vel með umhverfið en þeim var svo hent út um allt og vantaði ekki upp á ruslið á vellinum.

Plastpokarnir voru svo sannarlega ekki umhverfisvænir og fær félagið mikla gagnrýni fyrir að sýna umhverfinu litla virðingu.

Sumir kalla eftir því að félaginu verði refsað en pokarnir voru notaðir í tvær mínútur áður en þeim var hent.

@Arsenal, fighting against plastic waste and climate change? Terrible idea to ‘paint’ the stadium with bags that ended in the floor. pic.twitter.com/VRSz5NedJR — Fernando García (@fzurro) 2 May 2019

Climate change is real. What do @Arsenal do… print on 60,000 plastic carrier bags 🙈 pic.twitter.com/OjgEchLT4a — Flash (@MaxGordon94) 2 May 2019

@Arsenal print 60,000 not-recyclable plastic bags to be used for about 2 minutes only….. The day after a #ClimateEmergency is declared.

Ashamed to be a season ticket holder. pic.twitter.com/DralaiIOnE — Roderik Gonggrijp (@LeFouPedalant) 2 May 2019