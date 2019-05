Frábær tíðindi fyrir íslenska landsliðið: Þetta hefur Kolbeinn að segja í dag

Það virðist vera góður taktur í Kolbeini Sigþórssyni, framherja AIK í Svíþjóð þessa dagana. Stutt er í að framherjinn byrji að spila.

Mánuður er síðan að Kolbeinn samdi vð AIK, hann hefur síðan þá æft að krafti. Til að koma sér í form og geta hafið leik.

Kolbeinn Sigþórsson: Mótlætið og nýtt upphaf – ,,Ég kem sterkari út úr þessu“

Kolbeinn hafði ekki spilað í fleiri mánuði með Nantes í Frakklandi, ef Kolbeinn kemst á flug er um að ræða frábær tíðindi fyrir íslenska landsliðið.

„Ég er að komast á þann stað sem ég vil vera á,“ sagði Kolbeinn.

Komist Kolbeinn á flug á næstu vikum, er um að ræða frábær tíðindi fyrir íslenska landsliðið. Liðið mætir Albaníu og Tyrklandi í júní, þar verður Alfreð Finnbogason, öflugasti framherji liðsins. Ekki með vegna meiðsla.

Kolbeinn var algjör lykilmaður í íslenska landsliðinu til ársins 2016, Erik Hamren hefur dásamað Kolbein og vonast til að hafa hann í hópnum í sumar. ,,Ég hugsaði auðvitað um landsliðið þegar ég ákvað að skrifa undr hérna, ég taldi þetta vera rétt skref með það í huga. Ég er að stefna að því að komast í toppform til að geta verið með í sumar. Ég taldi það frábæran möguleika með því að koma hingað, vonandi kemst ég í gang og get verið með landsliðinu í sumar.“

Framherjinn getur ekki beðið eftir því að reim á sig markaskóna á nýjan leik. ,,Það er það sem maður hefur beðið eftir, að komast aftur út á völl. Ég tek þetta viku fyrir viku núna, byggi mig upp og get vonandi byrjað að spila eftir mánuð eða tvo,“ sagði Kolbeinn þegar hann skrifaði undir.

