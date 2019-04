Crouch gerir grín að sjálfum sér: Er þetta hann á bikarnum?

Peter Crouch, leikmaður Burnley á Englandi, er mikill húmoristi og er virkur á samskiptamiðlinum Twitter.

Crouch horfði á PFA verðlaunahátíðina í gær þar sem besti leikmaður tímabilsins á Englandi var kosinn.

Crouch birti í kjölfarið afar skemmtilega færslu þar sem má sjá mynd af bikarnum sem Virgil van Dijk fékk.

,,Ég er gríðarlega stoltur af því að vera á PFA bikarnum fyrir leikmann ársins,“ sagði Crouch.

Crouch er eins og flestir vita mjög stór og grannur og er það vopn sem hann hefur notað til að komast í fremstu röð.

Eins og má sjá er aldrei að vita hvort bikarinn hafi verið hannaður eftir útliti Crouch!

Extremely proud to be the Pfa player of the year trophy pic.twitter.com/DkZ5yDjWpn

— Peter Crouch (@petercrouch) 29 April 2019