Stuðningsmenn United rifja upp þegar Gerrard „gaf“ Chelsea titilinn – Sjáðu atvikið

Það verður hart tekist á í Manchester í kvöld þegar City heimsækir United í mikilvægum leik fyrir báða aðila. United reynir að ná Meistaradeildarsæti en City berst um sigur í deildinni.

City má ekki missa stig þar sem Liverpool er á flugi, tapi liðið stigum í kvöld er Liverpool komið með níu fingur á þann stóra.

Stuðningsmenn Liverpool halda með United í kvöld en margir stuðningsmenn United vilja tapa leiknum, svo að Liverpool verði ekki meistari.

,,Ole Gunnar Solskjær sem er stjóra Manchester United, er alveg sama hvort Liverpool eða City verði meistari. Hann er að reyna að komast í Meistaradeildina,“ sagði Ríkharð Óskar Guðnason, íþróttafréttamaður á Stöð2 í Brenlsunni á FM957 í dag.

Ríkharð benti á það sem margir United menn hafa gert í dag að Liverpool hefði getað gert United greiða árið 2010, þá gaf Steven Gerrard, Chelsea mark sem endðai með því að dollan fór til Lundúna.

,,Svo fóru United menn að rifja upp þegar Liverpool hefði getað gert United greiða en gerði ekki, Steven Gerrard lagði upp mark á Drogba. Þetta var 2010, leikurinn var 2 maí. Chelsea vann leikinn, endaði með 86 stig og United endaði með 85 stig.“

,,Til að gæta sanngirni þá gerði Liverpool greiða árið 1995, liðið vann Blackburn í síðasta leik en United gerði jafnefli í síðustu umferð, gerðu mistök. Blackburn varð meistari þrátt fyrir tap.“

Mistök Gerrard frá 2010 eru hér að neðan.

Throwback to the 2009/10 season when we needed Liverpool to do us a favour against Chelsea and Steven Gerrard did this. We went onto lose the league to Chelsea by 1 point. pic.twitter.com/OeXNsdsnOJ

— The Man Utd Way (@TheManUtdWay) April 24, 2019