Hefur reglulega stundað atvinnu á Íslandi: Skoðun hans vekur mikla furðu og reiði

James Hurts, er knattspyrnumaður frá England, hann hefur reglulega unnið á Íslandi sem knattsyrnumaður. Hurst lék með bæði ÍBV og Val.

Knattspyrnuheimurinn glímir við stórt vandamál, miklir fordómar eiga sér stað gegn svörtum leikmönnum og einnig múslimum. Þetta segir Hurst, tóma þvælu. Taka skal fram að Hurst er dökkur að hörund.

,,Ég hef aldrei upplifað fordóma á mínum ferli, þetta virkar eins og einhver vagn fyrir fólk sem vill láta taka eftir sér,“ skrifar Hurst sem lék í ensku úrvalsdeildinni með WBA.

Færslur hans hafa vakið mikil viðbrögð og reiði marga, vandamálið er raunverulegt.

I’ve never experienced racism whilst playing. (Enough) sounds like another band wagon to me

Hurst var handtekinn á síðasta ári fyrir að keyra fullur, hann tjáði lögreglunni að hirða það sem hún vildi. Hann ætti það mikið af peningum.

,,Hættum að vera á svona vögnum, samfélagmiðlar verða að vera meira en eitthvað svona heimskulegt bull. Blah, blah, svarta kind.“

#enoughbandwagons lets put a stop to bandwagons, social media must do more to stop dumb ass sheep parroting nonsense.blah blah black sheeps

Hurst heldur því fram að skoðun fólks á Twitter sé bara bull og vitleysa. ,,Twitter er fullt af fólki sem setur inn færslu um rasisma í fótbolta, eitthvað sem þau hafa aldrei upplifað.“

,,Munu aldrei upplifa, ég þekki ekki neinn sem hefur orðið fyrir fordómum. Til skammar.“

Twitter is full of people tweeting about racism in football, something they have never experienced, never will, and don’t even know anyone that has 😂😂 pathetic

— James Hurst (@hursty43) April 19, 2019