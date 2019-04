Blöðin segja að Salah vilji fara: ,,Þeir eru að tala með rassgatinu“

Spænska blaðið AS sagði frá því í gær að Mohamed Salah leikmaður Liverpool hefði áhuga á að yfirgefa félagið í sumar.

Þar var sagt að Salah hefði látið Jurgen Klopp, stjóra Liverpool vita af þessu.

AS talaði um ósætti þeirra á milli en umboðsmaður Salah segir þetta af og frá, kappinn sé sáttur í herbúðum Liverpool.

,,Talandi með rassgatinu á sér aftur,“ sagði umboðsmaður Salah um þessa frétt AS.

AS, blaðið er tengt Real Madird en spænska stórveldið hefur haft áhuga á Salah.

Talking out of their AS again I see.

— Ramy Abbas Issa (@RamyCol) April 17, 2019