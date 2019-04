Ben Arfa er ótrúlega góður í fótbolta: Sjáðu magnaðan sprett sem skilaði marki – Eins og að drekka vatn

Hatem Ben Arfa er mjög hæfileikaríkur knattspyrnumaður og hann hefur lengi verið þekktur fyrir það.

Ben Arfa hefur leikið fyrir öflug lið á ferlinum og má nefna Paris Saint-Germain, Nice, Newcastle og nú Rennes.

Hausinn á Ben Arfa hefur þó komið honum í vandræði og hefur metnaðaurinn ekki alltaf verið til staðar.

Frakkinn gerði tvennu í 3-3 jafntefli Rennes við Amiens í gær en fyrra mark hans var stórkostlegt.

Ben Arfa lék sér að vörn Amiens í fyrri hálfleik áður en hann tók skemmtilegr þríhyrningsspil við samherja sinn og skoraði.

Eins og þeir væru ekki þarna!

Hatem Ben Arfa is very good at football, isn’t he? pic.twitter.com/kyl1o4ZxVu

— Adam. (@AdamNUFC_) 7 April 2019