Sterling er með hjarta úr gulli: Þetta gerir hann fyrir 550 krakka um helgina

Raheem Sterling, leikmaður Manchester City er gæðablóð sem er nú að bejast hart gegn kynþáttaníði í fótboltanum.

Vandamálið er stórt og er mikið í umræðunni þessa dagana, Sterling sem er dökkur að hörund berst gegn þessum fordómum.

Sterling er nú að undirbúa sig undir leik gegn Brighton í undanúrslitum, enska bikarsins. Þangað ætlar Sterling að bjóða 550 krökkum.

Sterling gekk í skóla í London, þar upplifði hann ýmislegt og hann vill gleðja krakkana sem eru í sömu sporum.

Sterling borgar fyrir miðana og einnig leigir hann rútur fyrir krakkana til aðð koma þeim á Wembley á föstudag.

